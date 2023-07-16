На Канарах второй день тушат масштабный лесной пожар, эвакуированных уже более 4 тыс.

Лесной пожар, который в субботу начался на испанском острове Ла Пальма, входящем в Канарские острова, все еще продолжается.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

По данным спутниковых данных NASA, которыми пользуется правительство Канарских островов, пожар уже охватил 4 675 гектаров. 400 человек работают над ликвидацией пожара, который начался в субботу утром в районе Эль-Пинар. Пламя проникло на территорию Национального парка Табуриенте, что подтвердила Гражданская гвардия.

Сейчас из муниципалитетов Тихарафе и Пунтагорда эвакуированы 4 255 человек. Более сотни человек нашли убежище в муниципальном павильоне Лос-Лянос-де-Аридан, том самом, который служил жильем во время извержения вулкана.

Среди эвакуированных районов – астрономическая обсерватория Роке-де-Лос-Мучачос, в которой находится самый большой телескоп в мире.

Поздно вечером в субботу президент Канарских островов Фернандо Клавихо пояснил, что во второй половине дня "прожорливость" пламени замедлилась, хотя огонь "продолжает выходить из-под контроля". Среди положительных моментов президент выделил снижение температуры, повышение влажности и тот факт, что ветер дует не так сильно, как ожидалось...

Метеослужба прогнозирует ослабление ветра на вторую половину дня в воскресенье. Сложившаяся ситуация заставила правительство объявить пожарную тревогу на островах Эль Иерро, Ла Гомера, Ла Пальма (за исключением территории, пострадавшей от пожара, которая уже находится в состоянии чрезвычайной ситуации), Тенерифе и Гран Канария. В течение выходных на Канарских островах произошло еще два пожара. Один на Гран-Канария, который уже погас, а другой на Тенерифе, который уже под контролем.

На прошлой неделе острова пережили волну жары, которая привела к тому, что в среду здесь были зафиксированы самые высокие температуры в Испании. В поселках Сан-Николас и Сан-Бартоломе-де-Тирахана, что на Гран-Канария, было зафиксировано 41,8 и 40,6 градусов соответственно. Остров Ла-Пальма не стал исключением: в муниципалитете Пунтагорда температура достигла 40,3 градусов.

Остров Ла Пальма (с населением чуть более 75 000 жителей) является одним из самых густо покрытых лесами на архипелаге. Последний крупный пожар, которому он подвергся, произошел в конце августа 2020 года в муниципалитете Эль-Пасо, всего за год до извержения вулкана. Этот пожар охватил территорию общей площадью около 1200 гектаров, хотя, по оценкам, сгорело 800 гектаров канарской сосны, пастбищ, кустарников и некоторых виноградников, а также некоторые жилые дома.

Напомним, в 2021 на острове три месяца извергался вулкан Кумбре Вьеха. Тогда стихия уничтожила около 2000 домов и заставила тысячи людей надолго покинуть свои дома. Извержение стало серьезным ударом для экономики острова, в частности его банановых плантаций, которые являются основным источником доходов наряду с туризмом.