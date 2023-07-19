Раскрытая сеть российских агентов в Польше в том числе планировала диверсии на железной дороге против поездов, следующих в Украину с оружием и гуманитарной помощью.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Gazeta Polska, пишет "Европейская правда".

Издание узнало, что среди 66 томов дела есть указания на то, что подозреваемые члены сети планировали взрывать поезда, следующие в Украину с оружием и гуманитарной помощью.

Именно риск непосредственного выполнения таких атак якобы побудил польские спецслужбы начинать аресты.

"По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком велик, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", – поделился анонимный собеседник, знакомый с материалами дела.

Журналисты также узнали, что агентурная сеть была относительно новой – ее создали в начале 2023 года.

Агенты якобы напрямую получали указания из Москвы и за выполнение поставленных задач получали оплату преимущественно в криптовалюте.

Разоблаченная сеть пока считается крупнейшей из подобных в современной истории Польши.

Напомним, в марте в Польше объявили о ликвидации шпионской сети, которая действовала в пользу России. В рамках операции задержали девять человек, впоследствии их количество возросло до 15. По информации СМИ, среди них – граждане России, Беларуси и Украины.

Четырнадцатым задержанным был профессиональный российский хоккеист.