СМИ: ЕС может наложить санкции на Польшу, если она продлит эмбарго на зерно из Украины

Подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживает продление после 15 сентября эмбарго на импорт зерна из Украины, и в случае односторонних шагов Польши некоторые страны могут прибегнуть к контрмерам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно польской радиостанции RMF FM.

Европейская комиссия считает, что одностороннее продление Польшей эмбарго на украинское зерно является нарушением европейского права. За это Польше могут грозить штрафные санкции, но их применение предусматривает длительную процедуру.

По информации источников RMF FM, в Варшаве есть опасения относительно торговых контрмер, которые могут ввести отдельные страны ЕС. Речь идет в частности о Германии, но в целом против продолжения выступают до 20 стран.

Также Польша допускает, что другие государства Восточной Европы могут отказаться от поддержки эмбарго после 15 сентября.

Неофициально RMF FM узнало, что, скорее всего, против решения Еврокомиссии не будет идти Румыния, но такое же решение могут принять и другие – Болгария, Чехия, Словакия и Венгрия.

Как известно, Варшава заявляет, что в случае непродления ограничений на уровне ЕС введет односторонний запрет, и надеется найти союзников в этом вопросе.

В свою очередь, Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.

О причинах последнего осложнения отношений между Киевом и Варшавой читайте статьи "ЕвроПравды": взгляд из Украины и взгляд из Польши.