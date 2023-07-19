Пять стран попросят ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна

Пять центральноевропейских членов Евросоюза – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия – в среду совместно обратятся к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

"Мы едем в Варшаву, чтобы укрепить сотрудничество пяти стран и подписать декларацию или соглашение, в котором мы попросим ЕС продлить запрет после 15 сентября", — сказал министр сельского хозяйства Венгрии.

Как отмечает агентство, центральноевропейские страны опасаются, что прекращение "зерновой сделки" Россией может привести к увеличению потоков зерна и возникновению узких мест в этих пяти странах.

Накануне Надь заявил, что пять стран будут просить оставить запрет на импорт четырех украинских продуктов – пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника – пока без изменений, а транзитные поставки будут продолжаться.

Впрочем, по его словам, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия также будут обсуждать вариант, когда они могут индивидуально просить ЕС добавить продукты в список запрещенных.

"Очевидно, что Украина, учитывая ее огромный размер, все, что она производит и экспортирует в Европу, возмущает рынок. Такая же ситуация с куриным мясом, яйцами, медом", — сказал Надь.

"Мы стремимся сохранить запрет на эти четыре продукта, и, вероятно, будет договоренность о том, что страны в индивидуальном порядке могут просить ЕС ввести запрет на дополнительную продукцию... Вот о чем мы будем говорить", — резюмировал министр.

В то же время министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава готова улучшить транзит через Польшу, но Евросоюз должен помочь с инфраструктурой.

По словам Надя, наземная транспортировка зерна является дорогостоящей, и предложил ЕС предложить Украине или судоходным компаниям прогрессивную субсидию на транзитные перевозки, чтобы позволить отгружать зерно в альтернативные порты для избежания нагрузки на европейские рынки.

Сообщалось, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения".

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей. Кремль пригрозил "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение "зерновой сделки" без участия РФ.

Напомним, 5 июня Европейская комиссия продлила запрет украинского агроимпорта до 15 сентября.