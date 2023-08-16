На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел

Лесной пожар, вспыхнувший в национальном парке на Тенерифе – испанском острове в составе Канарских островов, – распространился на 300 гектаров и привел к эвакуации пяти сел и ограничениям на движение по территории.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пожар начался во вторник вечером в лесном массиве в северо-восточной части Тенерифе. Из-за труднодоступности местности, а также крайне сухой погоды пламя быстро распространилось, вызвав несколько вторичных пожаров.

Для борьбы со стихией направили около 10 вертолетов, 150 пожарных и 50 военнослужащих.

ФОТО: REUTERS

Власти Тенерифе отдали приказ об эвакуации пяти сел и закрытии въезда в лес вокруг вулкана Тейде – самой высокой вершины острова. В то же время два аэропорта Тенерифе работают в штатном режиме.

"Пожар мощный и имеет место в сложной местности. Усилия сосредоточены на том, чтобы предотвратить распространение огня, который влияет на преимущественно жилые районы вблизи побережья", – заявил на пресс-конференции региональный президент Канарских островов Фернандо Клавихо.

В течение последней недели жара на Канарских островах привела к крайне сухой погоде во многих районах, повышая риск лесных пожаров.

Ранее этим летом пожары вспыхнули на островах Гран-Канария и Ла-Пальма, входящих в Канарский архипелаг.