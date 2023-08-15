"Братья Италии" должны заплатить компенсацию гей-пари за незаконное использование их фото

Суд обязал ультраправую партию "Братья Италии" премьера Джорджии Мелони выплатить компенсацию гей-паре из Канады, чье фото с новорожденным ребенком она использовала в политической рекламе против суррогатного материнства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пара Би Джей Бароуна и Фрэнки Нельсона в 2014 году усыновили Майло – мальчика, рожденного суррогатной матерью. Их фото во время первого знакомства с малышом в свое время стало вирусным.

Но в 2016 году фотографию использовали "Братья Италии" в своей политической рекламе. "Он больше никогда не скажет "мама". Права, которые нужно защищать, – это права ребенка", – говорилось в отредактированной картинке.

Барроун и Нельсон с помощью итальянской правозащитной организации Gay Lex подали в суд и победили. "Братьев Италии" обязали выплатить паре из Канады по 10 тысяч евро компенсации за незаконное и оскорбительное использование фото.

"Это маленькая победа для нас, но это огромная победа для ЛГБТ-сообщества в Италии и за ее пределами. Для нас наше фото во время рождения (Майло. – Ред.) олицетворяет все то, что мы отстаиваем: семью, принятие и безусловную любовь", – рассказала пара в интервью BBC.

"Братья Италии" уже заявили о несогласии с решением суда и его обжаловании.

Правое итальянское правительство ранее добилось одобрения в нижней палате парламента законопроекта о распространении запрета на суррогатное материнство на пары, которые ищут соответствующую услугу за рубежом.

Еще ранее властям Милана запретили регистрировать отцовство в однополых парах.