Топ-генерал США встретился с Папой Римским и поговорил о войне в Украине

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в понедельник встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане, обсудив с ним, среди прочего, полномасштабную войну в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как рассказал Милли журналистам, из разговора с Папой Римским он увидел, что тот "очень обеспокоен сотнями тысяч убитых и раненых и невинными жизнями гражданских, которые были потеряны".

"Он очень заинтересован в том, чтобы услышать мои взгляды на состояние войны и ситуацию на войне и человеческую трагедию, которая развернулась в Украине", – сказал генерал.

ФОТО: AFP

Кроме того, Милли и Франциск обсудили другие вопросы, в частности, по словам американского топ-генерала, "много говорили об Африке".

"Глубина знаний 86-летнего Папы о мировых событиях поражает. Просто быть там, иметь возможность пообщаться с ним на актуальные темы... было настоящей привилегией", – добавил он.

Милли как председатель Объединенного комитета начальников штабов США играл ведущую роль в усилиях по предоставлению Украине помощи, в частности военной техники и обучения для борьбы с российскими войсками после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Папа Франциск, возглавляющий католическую церковь с 2013 года, регулярно призывает к миру в Украине, а его представитель по вопросам мира Маттео Дзуппи посетил Киев и Москву в мае и июне.

В начале месяца Франциск заявил о сомнениях в том, что западные страны движутся в правильном направлении для обеспечения мира во всем мире, начиная с охваченной войной Украины.