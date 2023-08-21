Топ-генерал США зустрівся з Папою Римським і поговорив про війну в Україні

Керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в понеділок зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані, обговоривши з ним, серед іншого, повномасштабну війну в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як розповів Міллі журналістам, із розмови з Папою Римським він побачив, що той "дуже стурбований сотнями тисяч убитих і поранених та невинними життями цивільних, які були втрачені".

"Він дуже зацікавлений у тому, щоб почути мої погляди на стан війни і ситуацію на війні та людську трагедію, яка розгорнулася в Україні", – сказав генерал.

Фото: AFP

Крім того, Міллі й Франциск обговорили інші питання, зокрема, за словами американського топ-генерала, "багато говорили про Африку".

"Глибина знань 86-річного Папи про світові події вражає. Просто бути там, мати можливість поспілкуватися з ним на актуальні теми... було справжнім привілеєм", – додав він.

Міллі як голова Об'єднаного комітету начальників штабів США відігравав провідну роль у зусиллях із надання Україні допомоги, зокрема військової техніки й навчання для боротьби з російськими військами після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Папа Франциск, який очолює католицьку церкву з 2013 року, регулярно закликає до миру в Україні, а його представник із питань миру Маттео Дзуппі відвідав Київ і Москву у травні та червні.

На початку місяця Франциск заявив про сумніви в тому, що західні країни рухаються у правильному напрямку для забезпечення мир у всьому світі, починаючи з охопленої війною України.