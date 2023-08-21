Бербок хочет быстрого решения Германии о предоставлении Украине ракет Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus нужно принять быстрее, поскольку каждый день имеет значение.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом Бербок сказала в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

Отвечая на вопрос, будет ли она поддерживать скорейшее предоставление Украине Taurus, глава немецкого МИД отметила: "То, что весит каждый день – это то, что, я считаю, за последние полтора года мы должны были почувствовать".

Отдельно Бербок вспомнила и о решении Дании и Нидерландов передать Украине истребители F-16 после завершения учений, назвав его "замечательным днем для Украины и, соответственно, замечательным днем для Европы".

Она подчеркнула, что каждый день о себе напоминает жестокость российской войны против Украины.

"А еще за эти последние полтора года мы стали свидетелями того, насколько на самом деле важной для самообороны Украины является наша военная поддержка... И под этим углом зрения мы изучаем все дальнейшие запросы Украины, чтобы дать ей возможность защищать собственное население", – сказала Бербок.

Ракеты Taurus относятся к самому современному оружию немецких воздушных сил. По характеристикам Taurus похожа на крылатые ракеты Storm Shadow, которые уже предоставили Украине Великобритания и Франция (где они известны под названием SCALP).

В то же время ракета способна поражать цели еще дальше, на расстояние до 500 километров, благодаря более современному реактивному двигателю, без захода самолета в воздушное пространство врага. Taurus летит на скорости почти 1000 км/ч и очень низко, менее 50 метров над землей, поэтому может быть незаметной для вражеских радаров.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

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