В Дании отреагировали на критику Россию передачи Украине F-16: хоть бы постеснялись

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен раскритиковал посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина, который назвал передачу истребителей F-16 Украине эскалацией конфликта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает канал TV2.

Осуждение со стороны российского посла появилось в те же часы, когда президент Украины Владимир Зеленский находился во дворце Кристиансборг, где среди прочего находится парламент Дании.

Здесь украинский президент выступил с речью перед большой толпой, которая собралась перед главной лестницей дворца. Сразу после речи министр обороны отреагировал на осуждение России.

"Представитель страны, которая вторглась в мирного соседа и убивает мирных жителей, осмеливается говорить, что другие разгоняют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав, что сейчас мы отходим в свою страну", – заявил Эллеман-Йенсен.

"Я думаю, ему должно быть стыдно", – добавил он.

Напомним, Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию.

На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.