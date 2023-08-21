Зеленский прибыл в Грецию

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 августа прибыл в Грецию с официальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в официальном Telegram президента.

"Продолжаем визитом в Грецию. Уже прибыли. Встреча с президентом Катериной Сакелларопулу, основательные переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией", – рассказал Зеленский.

По его словам, обсуждать планируют "все, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме".

Президент примет участие в саммите Украина-Балканы, где на встрече с лидерами будет говорить о европейской и евроатлантической интеграции, оборонном сотрудничестве и безопасности.

Кроме того, планируются отдельные переговоры по двусторонним вопросам, а также встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Греческое Protothema пишет, что в 18:10 начинается встреча Зеленского с премьером Кириакосом Мицотакисом во дворце Максимос – официальной резиденции премьера, после встречи планируются заявления для прессы.

Встреча с президентом Греции запланирована на 19:50.

После того Зеленский будет среди гостей неформального ужина, на котором ожидают лидеров стран Западных Балкан и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Напомним, перед этим Зеленский был в столицах Нидерландов и Дании, во время этих визитов объявили о решении Амстердама и Копенгагена передать Украине истребители F-16.