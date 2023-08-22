Восемь украинских летчиков начали обучение на F-16 в Дании

Группа из восьми украинских летчиков во вторник начала обучение на истребителях F-16 на военно-воздушной базе Скрюдструп в Дании.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, во вторник объявили Вооруженные силы Дании.

Восемь летчиков из Украины прибыли в Скрюдструп вместе с 65 военнослужащими, которые пройдут обучение по техническому обслуживанию и ремонту самолетов F-16.

Дания, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву истребители после завершения обучения.

Дания поставит Украине 19 истребителей F-16 и доставит первые шесть самолетов до Нового года. Нидерланды, которые имеют 42 F-16, еще не решили, сколько самолетов передадут Украине.

Накануне также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединится Греция.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.