Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Дания решила передать Украине 19 истребителей F-16, заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

Соответствующее заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

"Мы сегодня объявляем, что предоставим вам 19 истребителей F-16. Вместе с Нидерландами мы первая страна, которая может сделать серьезное обязательство предоставить истребители", – сказала она, обращаясь к Зеленскому.

Фредериксен надеется, что другие страны также присоединятся к передаче Украине западных истребителей.

"Мы надеемся, что датские истребители помогут вам защитить ваше небо, помогут защитить украинский народ и помогут вернуть Украине земли, которые по праву вам принадлежат", – подчеркнула премьер Дании.

Напомним, во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

Перед этим украинский президент приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.