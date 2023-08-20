Зеленский в Нидерландах: Украина получит 42 истребителя F-16 и это только начало

Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

Об этом в Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Нидерландах, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел", – отметил Зеленский.

Он добавил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине – 42 самолета.

"И это только начало", – подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды вместе с женой Еленой.

В ходе визита он вместе с Марком Рютте посетил авиабазу в Эйндховене, где размещены F-16.