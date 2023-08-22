Разведка Британии: Аэродром Сольцы, вероятнее всего, атаковали с территории РФ

Британская разведка предполагает, что атака дронов по аэродрому в Сольцах в Новгородской области, где был уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3, могла осуществляться с российской территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как утверждает ведомство, "маловероятно, что коптерные БПЛА имеют достаточную дальность полета", чтобы достичь объекта в Сольцах из-за пределов РФ.

"Это по меньшей мере третья успешная атака на аэродромы дальнего действия, что снова ставит под сомнение способность России защищать стратегические объекты в глубине страны", – отмечает британская разведка.

В обзоре также напоминают, что Россия часто использовала бомбардировщики Ту-22М3, чтобы запускать неточные тяжелые противокорабельные ракеты Х-22 по Украине, а также проводила интенсивную бомбардировку Мариуполя неуправляемыми бомбами.

Напомним, утром 19 августа украинские Силы обороны атаковали беспилотниками военный аэродром в Новгородской области РФ, был поврежден по меньшей мере один самолет.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на аэродром в Новгородской области Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил РФ.