Зеленський попросив Фінляндію розглянути надання Україні своїх F-18

Президент Володимир Зеленський під час візиту фінського прем’єр-міністра Петтері Орпо до Києва в середу закликав його країну розглянути можливість передання Україні своїх винищувачів F-18.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з Орпо.

Українського президента запитали, чи можуть бути використані його військово-повітряними силами фінські винищувачі F/A-18 Hornet, термін служби яких добігає кінця.

"Якщо Фінляндії не потрібні її винищувачі F-18, ми з радістю їх приймемо", – відповів Зеленський, але додав, що для України зараз пріоритетом є винищувачі F-16.

"Думаю, всі розуміють, чому. Тому що Україні в майбутньому знадобиться велика кількість винищувачів, які наші партнери зможуть надати, і це можливо з цими винищувачами [F-16]", – додав голова держави.

У березні під час візиту до Києва тодішня прем’єрка Фінляндії Санна Марін допустила обговорення надання Україні винищувачів F/A-18 Hornet. На її адресу після того лунало чимало критики із закидами, що такі публічні заяви не варто було робити до консультацій всередині країни.

Офіційно ж фінська влада виступає проти надання Україні F-18, оскільки вважає, що велика кількість різних типів винищувачів лише ускладнить зусилля з підготовки українських льотчиків та обслуговування авіації.

Наскільки відомо з відкритих джерел, зараз у Повітряних сил Фінляндії – 55 винищувачів F/A-18 Hornet і біля двадцяти тренувальних моделей, є також старіші тренувальні моделі британських Hawk. Фінляндія на заміну замовила у США 64 новітніх винищувачів F-35, їх мають поставити до 2026 року.

Як повідомлялося, Фінляндія найближчим часом затвердить новий, вже 18-й, пакет допомоги Україні.