Во Франции увидели "обоснованные сомнения" в обстоятельствах авиакатастрофы с Пригожиным

Французское правительство не спешит делать выводы, при каких обстоятельствах мог погибнуть главарь группы Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель правительства Франции Оливье Веран в интервью телеканалу France 2, информирует Le Monde.

По его словам, существуют "обоснованные сомнения" относительно "обстоятельств" авиакатастрофы, в которой, как считают, погиб Пригожин.

Он также согласился со словами президента США Джо Байдена, что в России "мало что происходит без участия Путина", сказав, что "это правда, которую можно установить".

"(Это) человек Путина, который выполняет грязную работу. То, что он сделал, неразрывно связано с политикой Путина, который возложил на него ответственность за свои действия во главе группы Вагнера", – добавил Веран.

Представитель французского правительства подчеркнул, что Пригожин "оставил после себя массовые захоронения", а также "беспорядок в большой части мира, в частности в Африке, Украине и самой РФ".

Напомним, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Президент США Джо Байден предположил, что президент РФ Владимир Путин может стоять за крушением самолета, среди пассажиров которых был указан Пригожин.

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт считает, что за смертью главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если она подтвердится, вероятнее всего, стоит президент РФ.