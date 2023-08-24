Президент Латвии официально объявил кандидатуру нового премьера

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс официально предложил Эвике Силине сформировать новое правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Ринкевичс обнародовал заявление о том, что новый Кабинет министров должен быть сформирован при максимально широкой поддержке большинства Сейма.

По словам президента, в ходе консультаций с парламентскими силами он ожидал предложений о том, как Латвия может достичь среднего уровня благосостояния в ЕС до 2030 года. Это он назвал принципами, по которым будет избран следующий премьер-министр.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 56. pantu Valsts prezidents @edgarsrinkevics aicina Eviku Siliņu sastādīt Ministru kabinetu.



📸https://t.co/0pbgG0vRiT pic.twitter.com/hSDK7bzGo3 — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) August 24, 2023

Теперь Силиня должна начать официальные коалиционные переговоры. Согласно временным рамкам, установленным Ринкевичсом, новое правительство должно быть утверждено Сеймом в середине сентября, а правительство должно подать в парламент бюджет на 2024 год до 15 октября этого года.

Накануне президент Латвии встречался с лидерами пяти парламентских политсил – "Новым единством", "Союзом зеленых и крестьян", "Объединенным списком", "Нацобъединением" и "Прогрессивными", и обсуждал с ними перспективы формирования новой правительственной коалиции.

Контуры потенциальной коалиции еще непонятны. Силиня сказала, что видит шансы договориться о широкой коалиции из пяти партий, но результатом может быть и коалиция из 4 или 3 политсил.

Она также сказала, что президент ставит цель утвердить новое правительство до середины сентября – в частности из-за временных рамок разработки бюджета на следующий год.

"Объединенный список" и "Нацобъединение", как свидетельствуют их заявления, выступают против широкой коалиции.

Напомним, в начале августа предыдущий премьер Кришьянис Кариньш пытался договориться с нынешними коалиционными партнерами – "Нацобъединением" и "Объединенным списком", но общий язык найти не удалось и он начал переговоры о потенциальной коалиции с двумя другими партиями.

Сначала Кариньш не планировал уходить с должности, но в конце концов изменил решение и 17 августа официально подал в отставку.

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