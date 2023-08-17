Премьер Латвии официально ушел в отставку

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш подал президенту заявление об отставке, как и объявил в начале недели.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В четверг 17 августа Кариньш подал президенту заявление об отставке. Президент Эдгарс Ринкевичс сообщил, что принял его, и дальше правительство Кариньша продолжит работать как временное до создания нового правительства.

Ринкевичс напомнил, что Кришьянис Кариньш занимал должность четыре с половиной года и на этот период выпали все сложные события последних лет, в том числе пандемия коронавируса, гибридные угрозы на восточных границах и вызовы, связанные с полномасштабной войной России против Украины.

Напомним, в начале августа Кариньш пытался договориться с нынешними коалиционными партнерами – "Нацобъединением" и "Объединенным списком" – о сохранении правительства, однако они не согласились на его условие о замене определенных министров и предложили другое – чтобы отставку министров рассматривали, если они не выполнят конкретные задачи в определенный срок.

Кариньш на это не согласился и начал переговоры о потенциальной коалиции с двумя другими партиями. Сначала он заявил, что не планирует уходить в отставку, но в понедельник изменил решение и объявил, что подаст заявление в четверг.

Вероятным преемником Кариньша на посту называют Эвику Силиня, действующего министра по вопросам благосостояния, которая также является представительницей партии Кариньша "Новое единство".

Пока сохраняется неопределенность, будут ли о новой коалиции договариваться между собой "Новое единство", "Союз зеленых и фермеров" и "Прогрессивные", или присоединятся также другие политсилы.

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