Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера

В четверг президент Латвии ожидаемо объявит кандидатку на должность премьер-министра после отставки правительства Кришьяниса Кариньша.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В среду президент Эдгарс Ринкевичс встречался с лидерами пяти парламентских политсил – "Новым единством", "Союзом зеленых и крестьян", "Объединенным списком", "Нацобъединением" и "Прогрессивными", и обсуждал с ними перспективы формирования новой правительственной коалиции.

Из заявлений политиков после встречи появились предположения, что президент официально предложит на должность премьера нынешнего министра по вопросам благосостояния Эвику Силиня из партии "Новое единство".

Также журналистам стало известно, что на 24 августа запланирована встреча Ринкевичса и Силиня.

Контуры потенциальной коалиции еще непонятны. Эвика Силиня сказала, что видит шансы договориться о широкой коалиции из пяти партий, но результатом может быть и коалиция из 4 или 3 политсил.

Она также сказала, что президент ставит цель утвердить новое правительство до середины сентября – в частности из-за временных рамок разработки бюджета на следующий год.

"Объединенный список" и "Нацобъединение", как свидетельствуют их заявления, выступают против широкой коалиции.

Напомним, в начале августа предыдущий премьер Кришьянис Кариньш пытался договориться с нынешними коалиционными партнерами – "Нацобъединением" и "Объединенным списком", но общий язык найти не удалось и он начал переговоры о потенциальной коалиции с двумя другими партиями.

Сначала Кариньш не планировал уходить с должности, но в конце концов изменил решение и 17 августа официально подал в отставку.

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