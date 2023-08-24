Глава МИД Германии разочарована эффектом санкций на Россию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала недостаточную эффективность санкций против РФ.

Слова Бербок, как пишет "Европейская правда", цитируются в книге журналиста Штефана Ламби "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны", сообщает DW.

По ее словам, "экономические санкции должны иметь экономический эффект, но это не так" в случае с Россией, ведь "логика демократических стран не действует в автократических странах".

"Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, которые согласовывают между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся", – сказала Бербок.

Сообщалось, что санкции Евросоюза против России будут усиливаться со временем и будут иметь все большее долгосрочное влияние на экономику РФ.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.

Среди прочего, он предусматривает запрет заходить в порты и шлюзы ЕС судам, которых компетентные органы подозревают в причастности к перевозке подсанкционной нефти или нефти, купленной по цене выше предельной.

Также завершается временное исключение из санкций для Германии и Польши по поставкам сырой нефти из России через северную секцию нефтепровода "Дружба". В то же время этим путем можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.