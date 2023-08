Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины

Здания Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента в Брюсселе подсветили в сине-желтые цвета по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Голубой, как небо над Украиной, желтый, как ее поля. Накануне Дня независимости Украины флаг Украины освещает нашу штаб-квартиру в Брюсселе.

Мы отдаем дань уважения храбрым украинцам, которые борются за будущее своей страны", – говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

Light blue as the sky above Ukraine, yellow as its fields.



On the eve of Ukraine Independence Day, the 🇺🇦 flag illuminates our headquarters in Brussels.



We pay tribute to the brave Ukrainians who fight for the future of their country. #StandWithUkraine — European Commission (@EU_Commission) August 23, 2023

"Накануне завтрашнего Дня независимости Украины здание Европейского совета сегодня ярко сияет желто-голубыми цветами, как символ нашей решительной поддержки Украины", – написал председатель Евросовета Шарль Мишель.

Ahead of Ukraine's Independence Day tomorrow, the @EUCouncil's Europa building shines bright in yellow and blue tonight, as a symbol of our strong support to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/HfU57J7Poo — Charles Michel (@eucopresident) August 23, 2023

"Синий и желтый цвета символизируют мужество и стойкость отважного украинского народа. Они объединяют нас и олицетворяют европейское будущее Украины. И сегодня вечером они освещают наш Европарламент, когда мы присоединяемся к нашим украинским друзьям в праздновании Дня независимости", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

The blue and yellow colours symbolise the courage & resilience of the brave people of Ukraine.



They unite us & represent Ukraine’s European future.



And tonight they illuminate our @Europarl_EN as we join our Ukrainian friends in celebrating Independence Day.#SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/QY3o1DkYl1 — Roberta Metsola (@EP_President) August 23, 2023

Кроме того, в сине-желтые цвета подсветили и здание внешнеполитической службы ЕС.

"Мы чествуем мужественный украинский народ, который отважно защищает свое государство и свое будущее. Накануне Дня независимости Украины Европейская служба внешнего действия подсвечивается сине-желтыми украинскими цветами", – написал глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.

We honour the brave Ukrainian people who are bravely defending their nation and their future.



On the eve of the Ukrainian Independence Day, the @eu_eeas is lit up in Ukraine’s blue and yellow.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes.



#SlavaUkraïni pic.twitter.com/OWwlVS8dWE — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 23, 2023

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором поздравил с Днем независимости Украины.