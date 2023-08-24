Кулеба с главами МИД "спел" гимн Украины в Twitter
Четверг, 24 августа 2023, 16:36
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ко Дню независимости запустил в Twitter флешмоб, в рамках которого его коллеги из других государств поочередно публикуют строки из гимна Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Сам Кулеба начал флешмоб первой строкой украинского гимна: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Его продолжила глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир: "Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".
Ще не вмерла України і слава, і воля@thordiskolbrun @Tsahkna @WBHoekstra @GLandsbergis @TobiasBillstrom @Bujar_O @JamesCleverly @MinColonna @ABaerbock @Antonio_Tajani @JosepBorrellF @melaniejoly @SecBlinken— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2023
Далее слово взял эстонский министр Маргус Тсахкна: "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці". Глава МИД Нидерландов Вопке Хустра: "Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".
Его подхватил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". За ним – глава шведской дипломатии Тобиас Билльстрём: "І покажете, що ви, браття, козацького роду" (отметим, что Билльстрём единственный изменил слова гимна так, чтобы не говорить от своего имени).
Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи: "Встанем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону". За ним был глава МИД Британии Джеймс Клеверли: "В ріднім краю панувати не дамо нікому".
К ним присоединились руководительницы МИД Франции Катрин Колонна и Германии Анналена Бербок, которые вместе "пропели": "Чорне море усміхнеться, Дід Дніпро зрадіє, / Ще на нашій Україні доленька поспіє".
Продолжил глава МИД Италии Антонио Таяни: "А завзяття, праця щира свого ще докаже"; глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: "Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже", министр иностранных дел Канады Мелани Жоли "За Карпати відоб’ється, згомонить степами".
А завершил госсекретарь США Энтони Блинкен: "Стане слава України поміж народами".
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поздравили Украину с Днем независимости на Софиевской площади в Киеве, произнеся речи на украинском языке.
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