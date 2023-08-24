Президент Португалии на Софийской площади выступил на украинском языке

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, поздравляя украинцев с Днем независимости на Софийской площади в Киеве, выступил на украинском языке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания RTP.

Де Соуза начал свою речь с заверения, что Португалия, как и "всегда будет", на стороне Украины.

"Поздравляю тебя, Украина. Португалия всегда будет поддерживать вашу независимость", – сказал он, выступая перед украинскими солдатами.

"Без вашей законной обороны не будет мира и безопасности в Европе", – продолжил президент, еще раз подчеркнув, что будущее Украины будет "в Европейском Союзе и в НАТО".

Он также пожелал "долгих лет независимости Украины" и "долгих лет братству между Португалией и Украиной".

В четверг стало известно, что Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа поздравил Украину с Днем независимости на Софиевской площади в Киеве и выступил с речью полностью на украинском языке.