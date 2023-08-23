Зеленский заинтересован в совместном производстве финских бронетранспортеров в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил о заинтересованности в совместном производстве финской бронированной техники в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

"Мы очень заинтересованы в производстве финских бронетранспортеров в Украине, как мы это обсудили со шведским премьер-министром. Но нам нужно больше. И во время войны, и после Украине нужно будет оставаться сильной, чтобы не дать России никакой возможности думать о второй волне или других волнах агрессии против нас", – сказал Зеленский.

"Именно поэтому мы хотели бы производить больше. Именно поэтому мы хотели бы организовать производственный форум в военной сфере в октябре", – отметил он.

Петтери Орпо отметил, что обсуждал с Зеленским вопросы сотрудничества в оборонной отрасли.

"Возможно, нам есть над чем работать. У нас есть высокие технологии, а у украинцев есть большой опыт, поэтому это действительно полезная и хорошая идея", – прокомментировал Орпо возможное сотрудничество между Финляндией и Украиной в области вооружений.

По его словам, сейчас рассматривается, каким может быть сотрудничество между финскими компаниями и Украиной в будущем.

В прошлые выходные президент Владимир Зеленский приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.

Как сообщалось, Финляндия в ближайшее время утвердит новый, уже 18-й, пакет помощи Украине.