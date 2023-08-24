Зеленский поговорил с Дудой: поблагодарил Польшу за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вечером в День независимости провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что ему всегда приятны разговоры с польским президентом, и поблагодарил Дуду за поздравления с Днем независимости.

Завжди приємно спілкуватися з @AndrzejDuda.



Дякую за теплі привітання з Днем Незалежності.



У 1991 році Польща визнала нашу незалежність одразу після референдуму. Вона була лідером тоді й залишається лідером зараз.



Я щиро вдячний польському народу за всю підтримку. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2023

"В 1991 году Польша признала нашу независимость сразу после референдума. Она была лидером тогда и остается лидером сейчас. Я искренне благодарен польскому народу за всю поддержку", – отметил он.

Анджей Дуда еще не рассказывал о разговоре.

За несколько часов до этого он опубликовал заявление ко Дню независимости Украины, подчеркнув, что сейчас этот праздник крайне символичен.

"Российская агрессия – это испытание для демократических стран свободного мира. Если они помогут Украине защититься и сохранить независимость, свобода и международное право возьмут верх. Если Украина упадет во тьму российской оккупации, победит насилие и зло. Польша всегда была на стороне свободы и независимости. Польша – на стороне свободной и независимой Украины", – заявил Дуда.

Ukraine's Independence Day has a particularly symbolic dimension today. Russian aggression is a credibility test for the democratic states of the free world. If they help Ukraine defend itself and remain independent, freedom and international law will prevail. If Ukraine drowns… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 24, 2023

Напомним, 23 августа польский президент дистанционно участвовал в саммите Крымской платформы. В своем выступлении он подчеркнул, что от того, сможет ли Россия по результатам войны "закрепить" за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка.

Президент Литвы был на саммите лично, а на День независимости обратился к украинцам полностью на украинском языке на Софиевской площади в Киеве.

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