Зеленский поговорил с Дудой: поблагодарил Польшу за поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вечером в День независимости провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Зеленский отметил, что ему всегда приятны разговоры с польским президентом, и поблагодарил Дуду за поздравления с Днем независимости.
Завжди приємно спілкуватися з @AndrzejDuda.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2023
Дякую за теплі привітання з Днем Незалежності.
У 1991 році Польща визнала нашу незалежність одразу після референдуму. Вона була лідером тоді й залишається лідером зараз.
Я щиро вдячний польському народу за всю підтримку.
"В 1991 году Польша признала нашу независимость сразу после референдума. Она была лидером тогда и остается лидером сейчас. Я искренне благодарен польскому народу за всю поддержку", – отметил он.
Анджей Дуда еще не рассказывал о разговоре.
За несколько часов до этого он опубликовал заявление ко Дню независимости Украины, подчеркнув, что сейчас этот праздник крайне символичен.
"Российская агрессия – это испытание для демократических стран свободного мира. Если они помогут Украине защититься и сохранить независимость, свобода и международное право возьмут верх. Если Украина упадет во тьму российской оккупации, победит насилие и зло. Польша всегда была на стороне свободы и независимости. Польша – на стороне свободной и независимой Украины", – заявил Дуда.
Ukraine's Independence Day has a particularly symbolic dimension today. Russian aggression is a credibility test for the democratic states of the free world. If they help Ukraine defend itself and remain independent, freedom and international law will prevail. If Ukraine drowns…— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 24, 2023
Напомним, 23 августа польский президент дистанционно участвовал в саммите Крымской платформы. В своем выступлении он подчеркнул, что от того, сможет ли Россия по результатам войны "закрепить" за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка.
Президент Литвы был на саммите лично, а на День независимости обратился к украинцам полностью на украинском языке на Софиевской площади в Киеве.
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