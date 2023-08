Зеленський поговорив з Дудою: подякував Польщі за підтримку

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ввечері у День незалежності провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що йому завжди приємні розмови з польським президентом, та подякував Дуді за вітання з Днем незалежності.

"У 1991 році Польща визнала нашу незалежність одразу після референдуму. Вона була лідером тоді й залишається лідером зараз. Я щиро вдячний польському народу за всю підтримку", – зазначив він.

Анджей Дуда ще не розповідав про розмову.

За кілька годин до цього він опублікував заяву до Дня незалежності України, наголосивши, що зараз це свято вкрай символічне.

"Російська агресія – це випробування для демократичних країн вільного світу. Якщо вони допоможуть Україні захиститися і зберегти незалежність, свобода і міжнародне право візьмуть гору. Якщо Україна впаде у темінь російської окупації, переможе насильство і зло. Польща завжди була на боці свободи і незалежності. Польща – на боці вільної і незалежної України", – заявив Дуда.

