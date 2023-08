Пентагон: Пригожина, похоже, убили, и не с земли

Соединенные Штаты пока не имеют исчерпывающей информации о ситуации с крушением самолета, на борту которого мог находиться главарь группы Вагнера Евгений Пригожин, но считают, что его, скорее всего, убили.

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, передает корреспондент "Европейской правды".

"По нашей предварительной оценке, Пригожина, вероятно, убили. Мы продолжаем анализировать ситуацию",- сообщил Райдер в ответ на вопрос об оценке ситуации с главарем "вагнеровцев".

"У нас нет информации, которая бы указывала на распространяемые в СМИ сообщения, что самолет сбила ракета "земля-воздух". По нашей оценке, эта информация не является точной", – добавил он.

Представитель Пентагона отказался предоставлять другие подробности, заявив, что у США нет дополнительной информации относительно вероятной гибели Пригожина.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК "Вагнер", могла сбить ракета с территории России.

Зато The New York Times и Associated Press со ссылкой на осведомленных собеседников пишут, что западные разведки считают вероятной причиной катастрофы самолета с руководителем ЧВК "Вагнер" взрыв на борту.

В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

В июне этого года группа Вагнера осуществила неудачную попытку мятежа, после которого Пригожин якобы по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко должен был находиться в Беларуси. Но главаря "вагнеровцев" после этого не раз замечали в России и даже в Африке.