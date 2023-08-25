ЕС на неформальной встрече обсудит Украину, присоединятся Резников и Кулеба

Руководители министерств обороны и иностранных дел государств-членов Европейского Союза примут участие в неформальной встрече в испанском городе Толедо, где в частности будет обсуждаться ситуация в Украине.

Об этом в Twitter сообщил представитель Европейской комиссии Петер Стано, пишет "Европейская правда".

На неформальной встрече министров обороны ЕС в Толедо будет председательствовать высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Планируется, что министры обороны обсудят "агрессию России против Украины с участием министра обороны Украины Алексея Резникова", а также отношения с НАТО и ООН и ситуацию в Нигере.

Далее с руководителями МИД обсудят также ситуацию в Нигере, войну в Украине с участием украинского министра Дмитрия Кулебы и "формулу мира" и глобальные дипломатические усилия в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Согласно программе неформальной встречи, она продлится 30-31 августа.

Ранее на этой неделе Жозеп Боррель объявил, что сейчас "ведется работа" над встречей высокого уровня по миру в Украине.

По его словам, новая встреча для обсуждения "формулы мира" Украины может состояться во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.