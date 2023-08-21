Боррель подтвердил, что на Генассамблее ООН может состояться встреча по "формуле мира"

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что сейчас "ведется работа" над встречей высокого уровня по миру в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press, Боррель заявил в понедельник во время выступления в городе Сантандер.

По словам топ-дипломата ЕС, новая встреча для обсуждения "формулы мира" Украины может состояться во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

Она станет продолжением встречи в городе Джидда в Саудовской Аравии в начале августа с участием более 40 стран, которая, по словам Борреля, стала "еще одним шагом Украины, чтобы заставить международное сообщество оказать давление на Россию с целью прекращения войны".

"Только Россия может ее остановить, Россия ее начала и Россия должна ее закончить", – подчеркнул он, заверив, что Евросоюз "будет продолжать поддерживать Украину".

Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

По данным СМИ, во время мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

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