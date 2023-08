Зеленский допустил проведение переговоров о "формуле мира" в Норвегии

Один из следующих раундов переговоров об украинской "формуле мира" может состояться в столице Норвегии Осло.

Об этом объявил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, пишет "Европейская правда".

В сообщении в Twitter Зеленский поблагодарил Норвегию за решение предоставить Украине истребители F-16 и "другую важную поддержку".

"Мы также будем рады провести один из следующих раундов переговоров по "формуле мира" в Осло", – добавил глава государства, не уточнив подробностей.

Norway will provide F-16s to Ukraine. The best news for our Independence Day.



During our talks, I thanked Prime Minister @JonasGahrStore and all Norwegians for this and other crucial support.



We will also be glad to hold one of the next rounds of Peace Formula talks in Oslo. pic.twitter.com/8sqav6mQOl