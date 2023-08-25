ЄС на неформальній зустрічі обговорить Україну, долучаться Резніков і Кулеба

Очільники міністерств оборони й закордонних справ держав-членів Європейського Союзу візьмуть участь у неформальній зустрічі в іспанському місті Толедо, де зокрема буде обговорюватись ситуація в Україні.

Про це у Twitter повідомив речник Європейської комісії Петер Стано, пише "Європейська правда".

На неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Толедо буде головувати високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Планується, що міністри оборони обговорять "агресію Росії проти України за участю міністра оборони України Олексія Резнікова", а також відносини з НАТО й ООН і ситуацію в Нігері.

Далі з очільниками МЗС обговорять також ситуацію в Нігері, війну в Україні за участю українського міністра Дмитра Кулеби й "формулу миру" та глобальні дипломатичні зусилля в межах Генеральної асамблеї ООН.

Згідно з програмою неформальної зустрічі, вона триватиме 30-31 серпня.

Раніше цього тижня Жозеп Боррель оголосив, що наразі "ведеться робота" над зустріччю високого рівня щодо миру в Україні.

За його словами, нова зустріч для обговорення "формули миру" України може відбутись під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня.