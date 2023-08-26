Президент Италии призвал упростить легальную миграцию, чтобы остановить нелегальных перевозчиков

Президент Италии Серджо Матарелла выразил мнение, что для того, чтобы решить проблему с контрабандой людей через Средиземное море, нужно расширять возможности легального въезда в ЕС.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

"Явление миграции надо воспринимать таким, как оно есть", – сказал Матарелла на выступлении на конференции в пятницу, добавив, что миграционные потоки "нельзя уничтожить с помощью стен".

"Регулярные и достаточно высокие квоты – это единственный способ бороться с жестокой контрабандой людей", – заявил президент Италии.

По его мнению, если люди в бедных странах мира будут видеть перспективы попасть в Европу без услуг нелегальных перевозчиков и риска для жизни, они будут готовы подождать своей очереди. Матарелла считает, что действовать нужно на уровне ЕС.

Нелегальные прибытия от африканских берегов в Италию за год почти удвоились, несмотря на то, что правительство Джорджии Мелони обещало усилить борьбу с нелегальной миграцией.

От правительства в июле уже звучали заявления, что въездные квоты для работников из-за пределов ЕС на 2023-2025 годы хотят увеличить до 452 тысяч. В то же время, бизнес просит о более 800 тысячах.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года более 100 тысяч мигрантов пересекли Средиземное море и прибыли в Италию, такое же количество зафиксировали за весь 2022 год.

В июне сообщалось, что количество мигрантов, отправляющихся в опасное путешествие через Средиземное море из Ливии к берегам стран ЕС, в 2023 году выросло на 600%.