В ЕС говорят о росте на 600% миграционного потока через Средиземное море из Ливии

Количество мигрантов, отправляющихся в опасное путешествие через Средиземное море из Ливии к берегам стран ЕС, в 2023 году выросло на 600%.

Как сообщает Politico, такую цифру назвала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Еврокомиссар отметила, что только в 2023 году количество мигрантов на этом морском маршруте выросло примерно в шесть раз.

"Их отправляют не в ЕС – их отправляют на смерть", – прокомментировала чиновница.

Йоханссон не дала прямого ответа на вопрос о том, планирует ли европейское агентство охраны границ Frontex отправить в эту зону поисково-спасательную миссию, чтобы предотвратить повторение таких трагедий, как авария переполненного судна с мигрантами у берегов Греции, где только подтверждено погибли 78 человек, а реальное количество погибших гораздо больше.

Еврокомиссар отметила, что поисково-спасательные операции – это также важно, но главная задача в том, чтобы "перекрыть" этот маршрут.

Так, по ее словам, очень много искателей убежища – из Пакистана и Египта, и с обеими этими странами ЕС сейчас обсуждает варианты для упрощения легальной трудовой миграции.

Кроме того, отметила она, следует попытаться договариваться с авиаперевозчиками – поскольку они тоже задействованы в попадании мигрантов в Ливию, откуда нелегальные перевозчики дальше отправляют людей в море на переполненных рыболовецких лодках.

Илва Йоханссон добавила, что главная цель Брюсселя – сделать так, чтобы этим маршрутом не направлялись новые и новые мигранты, и открыть легальные возможности попасть в ЕС для тех, кто ищет лучшей жизни.

Как сообщалось, количество погибших на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год оценивается в примерно 3800 человек, что больше всего с 2017 года.