В Італію з початку року прибули рекордні понад 100 тисяч мігрантів

З початку 2023 року понад 100 тисяч мігрантів перетнули Середземне море і прибули до Італії, таку ж кількість зафіксували за весь 2022 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Рік тому в цей же період в Італії фіксували прибуття 48 тисяч мігрантів, а позаторік – 33 тисячі.

Цьогоріч при спробі потрапити в Італію загинули понад дві тисячі нелегальних мігрантів.

Глава МВС Італії Маттео П'янтедозі заявив, що рекордна кількість нелегалів – це "результат епохального міграційного тиску, пов'язаного з драматичною соціально-економічною кризою в Тунісі".

Він додав, що наразі розробляється документ про безпеку, який має вплинути на ситуацію з мігрантами, зокрема дозволить пришвидшити темпи репатріації.

За даними прикордонного агентства ЄС Frontex заявило, за перші сім місяців 2023 року до країн Євросоюзу незаконно намагалися потрапити 176 100 людей. Це найвищий показник незаконних перетинів за цей період з 2016 року.

У червні повідомлялося, що кількість мігрантів, що рушають у небезпечну подорож через Середземне море з Лівії до берегів країн ЄС, у 2023 році зросла на 600%.