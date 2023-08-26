Президент Італії закликав спростити легальну міграцію до ЄС, щоб зупинити нелегальних перевізників

Президент Італії Серджо Матарелла висловив думку, що для того, щоб вирішити проблему з контрабандою людей через Середземне море, потрібно розширювати можливості легального в’їзду до ЄС.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

"Явище міграції треба сприймати таким, як воно є", – сказав Матарелла на виступі на конференції у п’ятницю, додавши, що міграційні потоки "не можна знищити за допомогою стін".

"Регулярні і достатньо високі квоти – це єдиний спосіб боротися із жорстокою контрабандою людей", – заявив президент Італії.

На його думку, якщо люди у бідних країнах світу будуть бачити перспективи потрапити у Європу без послуг нелегальних перевізників і ризику для життя, вони будуть готові почекати своєї черги. Матарелла вважає, що діяти потрібно на рівні ЄС.

Нелегальні прибуття від африканських берегів до Італії за рік майже подвоїлися, попри те, що уряд Джорджії Мелоні обіцяв посилити боротьбу з нелегальною міграцією.

Від уряду в липні вже лунали заяви, що в’їзні квоти для працівників з-поза меж ЄС на 2023-2025 роки хочуть збільшити до 452 тисяч. У той же час, бізнес просить про понад 800 тисяч.

Раніше повідомлялося, що з початку 2023 року понад 100 тисяч мігрантів перетнули Середземне море і прибули до Італії, таку ж кількість зафіксували за весь 2022 рік.

У червні повідомлялося, що кількість мігрантів, що рушають у небезпечну подорож через Середземне море з Лівії до берегів країн ЄС, у 2023 році зросла на 600%.