В польском Жешуве восьмой человек умер в результате вспышки опасной болезни

В Польше сообщили о смерти восьмого человека от легионеллеза, пациент имел много других хронических заболеваний.

Как информирует Onet, пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель Университетской клинической больницы в Жешуве.

Представитель рассказал, что умерший пациент имел много хронических заболеваний, в том числе рак. Тесты подтвердили, что он был инфицирован легионеллой.

Напомним, польские службы выясняют источник вспышки "болезни легионеров" в Жешуве, где известно о более 100 случаях инфицирования.

На кризисном совещании в четверг городские власти приняли решение о дезинфекции хлором и озоном более 1000 километров водопроводов Жешува, которая состоится в субботу. Власти проинструктировали жителей отстоять воду, чтобы она потеряла часть хлора, а затем кипятить ее перед употреблением. Они заверили, что уровень хлора, который будет использоваться, будет безопасным для человека.

Болезнь легионеров – это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно инфицирование происходит через системы кондиционирования или краны и душевые кабины, которыми не часто пользуются. Болезнь не может передаваться от человека к человеку.

Напомним, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник объявил о создании подразделения Формозы – спецназовцев польских Вооруженных сил – по защите критически важной инфраструктуры.