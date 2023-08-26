У польському Жешуві восьма людина померла внаслідок спалаху небезпечної хвороби

У Польщі повідомили про смерть восьмої людини від легіонельозу, пацієнт мав багато інших хронічних захворювань.

Як інформує Onet, пише "Європейська правда", про це повідомив речник Університетської клінічної лікарні у Жешуві.

Речник розповів, що померлий пацієнт мав багато хронічних захворювань, у тому числі рак. Тести підтвердили, що він був інфікований легіонелою.

Нагадаємо, польські служби з’ясовують джерело спалаху "хвороби легіонерів" у Жешуві, де відомо про понад 100 випадків інфікування.

На кризовій нараді в четвер міська влада прийняла рішення про дезінфекцію хлором і озоном понад 1000 кілометрів водогонів Жешува, яка відбудеться в суботу. Влада проінструктувала мешканців відстояти воду, щоб вона втратила частину хлору, а потім кип'ятити її перед вживанням. Вони запевнили, що рівень хлору, який буде використовуватися, буде безпечним для людини.

Хвороба легіонерів – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок оголосив про створення підрозділу Формози – спецпризначенців польських Збройних сил – із захисту критично важливої інфраструктури.