Польща створює підрозділ спецназу для захисту критичної інфраструктури

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок оголосив про створення підрозділу Формози – спецпризначенців польських Збройних сил – із захисту критично важливої інфраструктури.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.

Підрозділ із захисту критичної інфраструктури буде базуватися у місті Дзівнув у Західнопоморському воєводстві й відповідати, серед іншого, за захист LNG-термінала у Свіноуйсьце та газопроводу Baltic Pipe.

"Ми усвідомлюємо загрози, які несе агресивна політика Росії. Ми повинні рахуватися з різними провокаціями, й тому критично важливі об'єкти інфраструктури повинні бути надійно захищені", – пояснив Блащак.

Група у Дзівнуві стане третім відокремленим підрозділом спецпризначенців Збройних сил Польщі, інші два базуються в місті Гдиня у Поморському воєводстві.

Польський міністр оборони підкреслив, що Формоза належить до групи підрозділів, які складаються "з добре підготовлених спецпризначенців, які пройшли підготовку в США з "морськими котиками".

"Це люди, які мають досвід, які брали участь у різного роду місіях, тренуваннях по всьому світу, люди, які зосереджені на тому, щоб мати можливість захищати критично важливу інфраструктуру", – підкреслив він.

У травні НАТО вказало на підвищений ризик того, що Росія може пошкодити підводні трубопроводи, аби покарати західні країни за підтримку України.

На цьому тлі цільова група ЄС та НАТО щодо стійкості критичної інфраструктури представила звіт про поточні виклики безпеці та визначила рекомендації щодо того, як зміцнити стійкість інфраструктури.