В Польше расследуют вспышку смертельной болезни в ключевом для помощи Украине городе

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши ищут источник вспышки смертельной "болезни легионеров", которая унесла жизни семи человек и поразила более 100 других в стратегическом городе Жешув, недалеко от границы с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Жешув на юго-востоке Польши является ключевым транзитным узлом для международной военной поддержки Украины после полномасштабного вторжения России в прошлом году. Около 10 000 американских военнослужащих также дислоцируются в этом регионе.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности инспектировали различные объекты в Жешуве, но в первую очередь водопровод, откуда, по мнению экспертов, могли попасть бактерии.

Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что одной из причин проверки являются попытки России посеять "панику" среди союзников Украины.

"Это фактор, который заставил нас (принять меры), чтобы исключить некоторые сценарии", – сказал Жарин.

По меньшей мере 113 жителей были инфицированы в Жешуве. Семеро умерших были пожилыми людьми и страдали хроническими заболеваниями. Городские власти и эксперты говорят, что это необычная ситуация.

На кризисном совещании в четверг городские власти приняли решение о дезинфекции хлором и озоном более 1000 километров водопроводов Жешува, которая состоится в субботу. Власти проинструктировали жителей отстоять воду, чтобы она потеряла часть хлора, а затем кипятить ее перед употреблением. Они заверили, что уровень хлора, который будет использоваться, будет безопасным для человека.

Болезнь легионеров – это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно ею болеют в таких местах, как гостиницы, больницы или офисы, где бактерии попадают в водопровод, например, через системы кондиционирования или краны и душевые кабины, которыми не часто пользуются. Болезнь не является заразной и не может передаваться от человека к человеку.

Напомним, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник объявил о создании подразделения Формозы – спецназовцев польских Вооруженных сил – по защите критически важной инфраструктуры.

В мае НАТО указал на повышенный риск того, что Россия может повредить подводные трубопроводы, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.