Разведка Британии: Украина и РФ ведут бои за стратегически важные "вышки Бойко"

Британская разведка рассказала, что между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой – так называемые "вышки Бойко".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательной сводке Минобороны Великобритании от 27 августа.

В ведомстве отмечают, что эти платформы не только "контролируют ценные углеводородные ресурсы" но, как и остров Змеиный на западе, также "могут использоваться как базы передового развертывания, вертолетные площадки и для размещения ракетных систем дальнего радиуса действия".

Разведка напомнила, что на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный малый катер, который находился в районе так называемых "вышек Бойко" на северо-западе моря.

"После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким платформам, контролируемым Россией. И РФ, и Украина также периодически захватывали их своими войсками", – говорится в сводке.

Напомним, что так называемые "вышки Бойко" Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по российскому самолету над Черным морем, когда тот пытался уничтожить украинский катер в районе так называемых "вышек Бойко", – самолет оккупантов получил повреждения.

Накануне британская разведка предположила, что российское командование в последующие месяцы активизирует наступление в районе Купянска и Лимана.

Предварительный обзор был посвящен вероятной гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Британская разведка предполагает, что это будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу.