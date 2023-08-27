Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что президент РФ Владимир Путин выбрал стратегию изнуряющей войны против Украины.

Об этом она сказала на фестивале дискуссий "Именно!", сообщает Delfi, пишет "Европейска правда".

По мнению Шимоните, стратегия Путина в дальнейшем – это "изнуряющая война, длительное истощение".

Премьер-министр Литвы выразила убеждение, что таким образом российский диктатор стремится повлиять на темпы и масштабы помощи Украине в отражении агрессии РФ.

"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заявила Шимоните.

Накануне украинский посол в Берлине Алексей Макеев назвал задержки в поставках Украине западного вооружения причиной, по которой нынешнее контрнаступление Вооруженных Сил не оправдывает ожиданий по скорости.

Ранее еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что видит в праворадикальных силах угрозу будущему Евросоюза и поддержке Украины.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу критики темпов наступления ВСУ, звучащей в медиа, призвав продолжать помощь Киеву и проявить терпение.