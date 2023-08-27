Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте вважає, що президент РФ Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України.

Про це вона сказала на фестивалі дискусій "Саме так!", повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

На думку Шимоніте, стратегія Путіна надалі – це "виснажлива війна, тривале виснаження".

Прем'єр-міністр Литви висловила переконання, що в такий спосіб російський диктатор прагне вплинути на темпи та масштаби допомоги Україні у відбитті агресії РФ.

"Потім прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", – заявила Шимоніте.

Напередодні український посол у Берліні Олексій Макеєв назвав затримки в постачанні Україні західного озброєння причиною, з якої нинішній контрнаступ Збройних Сил не виправдовує очікувань за швидкістю.

Раніше єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс заявив, що вбачає у праворадикальних силах загрозу майбутньому Євросоюзу та підтримці України.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.