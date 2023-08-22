Еврокомиссар: Праворадикалы могут повлиять на будущее ЕС и поддержку Украины

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс видит в праворадикальных силах угрозу будущему Евросоюза и поддержке Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире литовского общественного вещателя LRT в программе "Тема дня".

По словам еврокомиссара, его "больше всего беспокоит" тот факт, что в Европе усиливаются радикальные правые силы.

"Мы знаем, что часто это партии, которые открыто встречались с Владимиром Путиным, жали ему руку и получали финансирование через различные финансовые схемы и банки, и в данном случае это вызывает большое беспокойство, поскольку это может повлиять не только на поддержку Украины, но и на будущее ЕС в целом", – считает Синкявичюс.

Учитывая это, заявил еврокомиссар, крайне важно, чтобы основные партии в Евросоюзе не взяли на себя "более радикальную правую повестку дня".

Комментируя проведение реформ в Украине, Синкявичюс отметил, что "прогресс можно оценить как впечатляющий", если учесть войну и усилия Киева по восстановлению своей территории от оккупации РФ.

По его оценке, реформы в сфере правосудия и свободы СМИ, которые осуществляет Украина, "очень важны, почти фундаментальны, как клей, скрепляющий Европейский Союз", но не хватает прогресса в борьбе с коррупцией и принятии так называемого "закона об олигархах". Он также анонсировал обновленные рекомендации для Украины от Европейской комиссии в октябре.

Как сообщалось, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

Подробнее в материале: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году.