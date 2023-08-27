Рекордное количество мигрантов прибыло на остров Лампедуза в Италии

На итальянский остров Лампедуза в Средиземном море в течение предыдущих дней прибыло рекордное количество нелегалов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В пятницу на остров прибыли рекордные 1 918 мигрантов, а с полуночи субботы – еще 1 116.

По состоянию на середину утра субботы в пункте временного размещения на Лампедузе находился 4 121 мигрант, что в десять раз превышает допустимое количество.

Некоторые из прибывших были спасены или остановлены итальянскими властями и сопровождались к берегу, тогда как другие добрались до острова самостоятельно.

После этого 721 человека паромом перевезли в муниципалитет Порто-Эмпедокле, еще 170 человек планируют доставить в город Аугуста, еще 100 человек – в Порто-Эмпедольче.

Однако сообщалось, что пропускная способность материкового порта также перегружена, в том числе из-за нехватки автобусов для перевозки мигрантов с Лампедузы в пункты приема в других частях Италии.

Лампедуза – самый южный остров Италии, расположенный в 140 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.