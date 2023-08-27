В Риме крысы атаковали Колизей: местные власти объявили войну

В итальянской столице Риме стаи крыс атаковали знаменитый Колизей, после чего местные власти заявили, что принимают меры для борьбы с грызунами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Недавно туристы опубликовали в социальных сетях фотографии грызунов, блуждающих в районах, прилегающих к древнему амфитеатру.

Руководитель городской службы по вывозу мусора Сабрина Альфонси сообщила, что в пятницу вечером и рано утром в субботу было начато "специальное реагирование", чтобы люди могли безопасно передвигаться вокруг одного из самых посещаемых туристических объектов Италии.

По данным агентства DPA, коммунальщики расставили ловушки, убрали оставшийся на территории мусор и проверили канализационные люки на наличие грызунов.

Sabrina Alfonsi/facebook

Теперь в сотрудничестве с администрацией Колизея будут предприняты дальнейшие шаги для борьбы с крысами и мышами.

Альфонси заявила, что ситуация с крысами в Риме "абсолютно под контролем".

По оценкам городской администрации, в Риме насчитывается около 7 миллионов крыс.

Ранее сообщалось, что в Риме в третий раз за последнее время повредили Колизей.

Кроме того, в Риме хотят ограничить доступ к фонтану Треви после купания в нем туриста.