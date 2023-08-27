У Римі щури атакували Колізей: місцева влада оголосила війну

В італійській столиці Римі зграї щурів атакували знаменитий Колізей, після чого місцева влада заявила, що вживає заходів для боротьбі із гризунами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нещодавно туристи опублікували в соціальних мережах фотографії гризунів, що блукають у районах, прилеглих до стародавнього амфітеатру.

Керівниця міської служби з вивезення сміття Сабріна Альфонсі повідомила, що в п'ятницю ввечері і рано вранці в суботу було розпочато "спеціальне реагування", щоб люди могли безпечно пересуватися навколо одного з найбільш відвідуваних туристичних об'єктів Італії.

За даними агентства DPA, комунальники розставили пастки, прибрали сміття, що залишилося на території, і перевірили каналізаційні люки на наявність гризунів.

Sabrina Alfonsi/facebook

Тепер у співпраці з адміністрацією Колізею будуть здійснені подальші кроки для боротьби зі щурами і мишами.

Альфонсі заявила, що ситуація зі щурами у Римі "абсолютно під контролем".

За оцінками міської адміністрації, в Римі налічується близько 7 мільйонів щурів.

Раніше повідомлялося, що в Римі втретє за останній час пошкодили Колізей.

Крім того, у Римі хочуть обмежити доступ до фонтану Треві після купання в ньому туриста.