В Эстонии хотят разрешить голосовать на выборах с помощью смартфонов

Правительство Эстонии планирует разрешить голосовать на следующих выборах в стране с помощью смартфонов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как заявил министр предпринимательства Эстонии Тийт Рийсало, выборы должны быть возможны там, где люди живут своей цифровой жизнью.

"Сейчас это происходит преимущественно через смарт-устройства, а не через компьютеры. В таком случае, разумеется, имеет смысл сделать выборы доступными и там", – отметил министр.

На прошлой неделе эстонское правительство одобрило план, предусматривающий возможность проведения голосования с помощью смартфонов уже на выборах в Европарламент в следующем году.

"Департамент государственной инфосистемы и предприятие Cybernetica создали прототип для внедрения системы м-выборов. Этот прототип был протестирован на предмет голосования, передачи и приема голосов, он работает как на смартфонах Android, так и на смартфонах Apple. Таким образом, техническая база в виде прототипа у нас есть", – рассказал Рийсало.

Председатель государственной избирательной службы Арне Койтмяе объяснил, что во время электронного голосования государство размещает приложение для голосования на управляемом им сайте. Тогда как при мобильном голосовании это делается через магазин приложений Apple или Google.

Эстонское правительство также согласилось с тем, что на выборах в Европарламент для идентификации можно будет использовать Smart-ID.

Ранее эстонское правительство предложило временно запретить голосование на местных выборах гражданам России и Беларуси, которые являются резидентами Эстонии.

Кроме того, в Молдове вступил в силу закон, который запрещает выдвижение своей кандидатуры на выборах участникам политсил, признанных неконституционными.