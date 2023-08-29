Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными

Журналист Андреа Джамбруно, который является партнером премьер-министра Италии Джорджии Мелони, спровоцировал волну критики в свою сторону после комментария о случаях сексуального насилия в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации La Repubblica.

В эфире своей программы на телеканале Rete4, входящей в медиагруппу покойного экс-премьера Сильвио Берлускони, Джамбруно с гостями обсуждали наиболее резонансные случаи сексуального насилия.

Среди них была и история о групповом изнасиловании девушки в Палермо в начале июля. Она позже рассказала, что нападавшие заставляли ее пить; на камерах наблюдения было видно, как шатающуюся девушку ведут семеро мужчин.

На это Джамбруно заявил: "Если вы идете на танцы, вы имеете полное право напиться... но если вы не напиваетесь до обморока, возможно, вы также избегаете определенных проблем, потому что тогда, по сути, рискуете, что вас найдет "хищник".

Комментарии партнера итальянского премьера восприняли как утверждение о том, что женщина сама виновата в изнасиловании. Их раскритиковали политические оппоненты Мелони.

К примеру, "Движение пяти звезд" назвало слова Джамбруно "неприемлемыми и позорными", поскольку они являются "отражением маскулинной и ретроградной культуры, которая является питательной средой для насильственного поведения и злоупотреблений, которые ежедневно вынуждены терпеть многие женщины".

В социальных сетях также появилось много сообщений с осуждением и высмеиванием слов Джамбруно. Некоторые из них напоминали об инициативе итальянского правительства предлагать бесплатное такси пьяным водителям, чтобы уменьшить количество аварий на дорогах.

Отметим, Джамбруно и раньше попадал в подобные скандалы. В июле этого года он заявил, что к рекордной жаре в Италии не могут быть причастны изменения климата.

Ранее в этом году итальянский суд вызвал возмущение оправдательным приговором в отношении школьного уборщика, которого обвиняли в домогательствах к 17-летней ученице: мужчину оправдали, потому что домогательства продолжались лишь "около пяти-десяти секунд".