Итальянский суд решил, что домогательства "менее 10 секунд" не являются домогательствами

В Италии продолжается публичное возмущение приговора суда, который снял со школьного уборщика обвинения в сексуальном насилии за домогательства к 17-летней ученице, потому что они продолжались лишь "около пяти-десяти секунд".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства AP.

Инцидент произошел еще в апреле 2022 года. По словам девушки, уборщик подошел к ней сзади, когда она подтягивала штаны, идя с подругой по лестнице в школе, и просунул руку ей под трусы. Потянув на себя нижнее белье, он слегка поднял ее в воздух.

Мужчина признал, что трогал несовершеннолетнюю во время инцидента, но утверждал, что это была шутка.

Суд в Риме на прошлой неделе постановил, что ощупывание длилось "всего несколько секунд" и не было сексуальным, а еще – было настолько коротким, что аргумент мужчины о том, что это была шутка, был убедительным, хотя и "неуместным".

Приговор, который многие итальянцы расценили как абсурдный, породил ряд пародийных видео в соцсетях, в которых и мужчины, и женщины касаются своей груди под звуки тиканья часов, отсчитывающих время.

Адвокат девушки Андреа Буйтони заявил агентству AP, что решение суда будет обжаловано. Девушка, по его словам, неоднозначно относится к реакции соцсетей, хотя ее и "подбадривает осознание того, что решение судьи многие считают несправедливым".

Как отмечает AP, итальянские суды и раньше выносили подобные приговоры. В 2001 году высший суд Италии решил, что хлопанье сотрудницы по ягодицам не было домогательством, и оправдал мужчину, которого перед тем приговорили к полутора годам заключения.

Напомним, Кассационный суд Италии ранее постановил, что право бабушек и дедушек на общение с несовершеннолетними внуками не может преобладать над интересами самих детей, которые выражают протест против таких отношений.